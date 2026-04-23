Slovenija veliko pomagala potresencem v Furlaniji

Slovenija oziroma Jugoslavija sta veliko pomagali pri obnovi od potresa porušenih Furlanije, Karnije in Beneške Slovenije. To je na predstavitvi gledališko-glasbene predstave Orcolat ‘76 na sedežu italijanske ambasade poudaril slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič, ki se je srečal z italijanskim kolegom Marcom Peronacijem, predsednikom FJK Massimilianom Fedrigo in vodjo njegovega kabineta Edoardom Petiziolom.

Predstavo Orcolat ‘76, ki jo je zasnoval Simone Cristicchi, so krstno upizorili pred desetimi leti ob štirideseti obletnici potresa, sedaj sta jo Cristicchi (zaslovel je s predstavo Magazzino 18 o eksodusu Italijanov iz Istre) in soavtorica Simona Orlando posodobila. Ob bližnji petdesetletnici potresa bodo predstavo, ki jo je uglasbil Valter Sivilotti, v prihodnjih dneh uprizorili v krajih, ki jih je prizadela naravna ujma. Osrednjih slovesnosti ob obletnici potresa se bo 6. maja udeležil tudi predsednik republike Sergio Mattarella.