Društvo slovenskih pisateljev (DSP) je v poslanici ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic, 23. aprilu, opozorilo na pomen branja. A kot je izpostavil predsednik Marij Čuk, iz leta v leto ponavljajo isto in iz leta v leto se to isto ustavi pri »gluhih, zamašenih ušesih neosveščene politike«. Opažajo namreč brezbrižnost za knjigo in branje. Branje knjig omogoča vstop v svet spoznavanja in informacij, ki bi z nebranjem ostal neznan. Branje »nudi možnost izostriti pogled na lastno identiteto, bogatiti izraznost, osvojiti nove terminologije in koncepte, poučiti se o različnih kulturah in tradicijah, razumeti zgodovino, družbo in svet, ki nas obkroža,« je zapisal Čuk.

Na DSP sicer kljub vsakoletnemu ponavljanju istega opažajo brezbrižnost za knjigo in branje, ki se »kaže v grozljivi današnjosti tako na planetarnem prizorišču kot v naši dolini šentflorjanski«. »Če bi vprašali svetovne voditelje, ali so v zadnjih desetih letih prebrali roman ali vsaj eno knjigo poezije, mislim, da ti ne bi imeli kaj odgovoriti. A ni treba tako daleč. Tudi v domačih krajih ni veliko bolje, vsaj po miselnih in govornih spretnostih sodeč, ko ostaja slovenščina (najbrž materni jezik izvoljenih zastopnikov naroda) na ravni zelo povprečne komunikacije s čedalje bolj nasilnimi vdori uličnega pogovornega jezika,« je izpostavil predsednik DSP.

Po njegovi oceni tudi v teh sredinah ni veliko bralne kulture in tradicije, zaradi česar se »s pridom razraščajo primitivizem, sovraštvo, dialoški strup, nestrpnost, strankarska in ideološka zaslepljenost, relativizacija zgodovine, laž. Tako imenovane politične debate in soočenja se področju kulture in umetnosti največkrat izognejo, kot da ne bi bilo dokazano in potrjeno, da je iz njunega semena vzklil narod in se pridružil evropskim civilizacijskim strugam«. Predsedniku DSP se zato ne zdi nenavadno, da so pisatelji in pisateljice, pesnice in pesniki trn v peti, ker odpirajo obzorja in opozarjajo na neustavljiv padec v uničenje človeka, da se ne ureja problematika avtorskih pravic, da so šolske knjižnice pomanjkljivo založene in da se otroke navaja na branje v tujem jeziku, čeprav je slovenska otroška in mladinska književnost s slikanicami in stripi vred vrhunska.

»Poneumljanje ljudi je povsod dobra popotnica za uresničenje povzpetništva in prevzemanje oblasti s strani mračnih sil, poneumljanje družbe odpira pot avtarkičnim sistemom in diktaturi, vojni. Zato nič čudnega, da začenja človekovo inteligenco nadomeščati umetna, človeka humanoidi, ki napovedujejo brezčutno in robotizirano in apatično družbo,« je zapisal v poslanici.Izpostavil je še, da knjiga ni čudežni napitek, lahko pa naredi čudeže, saj ima možnost, da ohrani »zdrave celice človečnosti, miru, strpnosti, sobivanja, demokracije, enakopravnosti«.