Slovenija zamenjala konzula

Slovenija ima spet častni konzulat, ki je pristojen za Apulijo in Molise. Novi konzul je notar in univerzitetni profesor Ferdinando Parente, ki je nadomestil odstavljenega Giacoma Olivierija. Slednji je moral zapustiti konzularno predstavništvo zaradi vpletenosti v neko stečajno in finančno afero. Razrešila ga je slovenska vlada na priporočilo italijanskega zunanjega ministrstva. Novega konzula v Bariju je krajevnim oblastem in javnosti predstavil veleposlanik Matjaž Longar.

Veleposlanik je izpostavil stalno rast trgovinske izmenjave med Slovenijo in Italijo, ki je v preteklem letu dosegla 12 milijard evrov, kar je 36 odstotkov več kot leto prej. Longar je izrazil upanje, da bo v prihodnosti splošna gospodarska izmenjava zemljepisno boljše razporejena, saj se sedaj v glavnem osredotoča na sever Italije, južne dežele pa so pri tem zapostavljene. Za krepitev gospodarskih, kulturnih ter drugih stikov med državama se je zavzel tudi konzul Parente, ki je omenil zgodovinske vezi med Apulijo in državami vzhodne Jadranske obale.

Ob izbruhu afere z Olivierijem, ki je odmevala tudi v rimskem parlamentu, je tedanji italijanski zunanji minister Angelino Alfano uradno pozval slovensko vlado, naj zamrzne funkcijo konzulu. A ker Slovenija ne pozna inštituta zamrznitve, je vlada Olivierija razrešila.