Ronško letališče podira rekorde

Poslovanje podjetja Aeroporto Friuli Venezia Giulia je bilo v letu 2023 pozitivno z več vidikov, saj je družba, ki upravlja ronško letališče, zabeležila bodisi precej povečan promet potnikov bodisi višji dobiček. Na včerajšnji skupščini družbenikov je bilo zato slišati veliko pohval na račun dobrega dela uprave, ki se kaže v obliki presežnih podatkov v lanski bilanci. Ta je bila posledično soglasno potrjena.

Lani je bilo število potnikov v Ronkah najvišje doslej, saj je z letališča vzletelo in pristalo 932.767 ljudi, tj. 33,5 % več kot v letu 2022. Skupni finančni promet je znašal 24 milijonov evrov (18,2 % več kot leta 2022), dobiček ob koncu leta pa 3,2 milijona evrov.

Ronško letališče je v letu 2023 vložilo tudi 11,8 milijona evrov (petkrat več sredstev v primerjavi z letom 2022) v posodobitev infrastrukture. Investicije so bile usmerjene v obnovo letaliških ploščadi, izgradnjo fotovoltaičnega parka, pokritje parkirišča in vzpostavitev polnilnic za letališka vozila, ki bodo v prihodnje vsa na električni pogon.

Poleg lanskih so spodbudne tudi letošnje statistike. Do aprila so namreč zabeležili 38-odstoten porast števila potnikov v primerjavi z že tako rekordnim letom 2023.

