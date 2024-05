Tajanijeve besede vihar v kozarcu vode?

Besede, ki jih je italijanski zunanji minister in nosilec kandidatne liste stranke Naprej, Italija na evropskih volitvah Antonio Tajani v soboto na kongresu Južnotirolske ljudske stranke (SVP) izrekel glede prekinitve schengna, so v Sloveniji povzročile reakcije, ki pa bi lahko bile plod njihovega napačnega tolmačenja.

Kot smo poročali, je na kongresu, ki sta se ga v okviru zavezništva na evropskih volitvah udeležila tudi deželni predsednik Slovenske skupnosti Damijan Terpin in kandidatka te stranke Franca Padovan, prišlo do zamenjave na čelu SVP, saj je dosedanjega političnega tajnika Philippa Achammerja nasledil Dieter Steger.

Med nastopom je minister Tajani govoril o evropskih izzivih na področju migracij in omenil, da je Italija »zaprosila za začasno prekinitev schengenskega sporazuma s Slovenijo zaradi nevarnosti infiltracije teroristov med begunce, ki preko te države prihajajo z Bližnjega vzhoda«. Schengenski sporazum je bil prekinjen oktobra lani, na kar se je Tajani bržkone nanašal, v govoru ni omenil podaljšanja. To je sicer verjetno, saj se bo nadzor na meji na italijanski strani v nasprotnem primeru končal 18. junija.

Odzivi v Sloveniji

Na Tajanijevo izjavo so se odzvali v Sloveniji. Notranje ministrstvo je za STA pojasnilo le, da niso prejeli uradnega obvestila s strani italijanskega notranjega ministrstva o podaljšanju nadzora na italijansko-slovenski meji, ki ga Italija izvaja od oktobra lani.

Pač pa je poslanska skupina SDS zaradi, kot so sporočili, »napovedi italijanskih oblasti o prekinitvi schengenskega sporazuma s Slovenijo« zahtevala sklic nujne seje odbora Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. »Menimo, da zadnja poteza Italije izkazuje nezaupanje v politiko in uspešnost Slovenije glede preprečevanja nezakonitih migracij,« so sporočili iz SDS.

Oglasil se je tudi evropski poslanec SD Matjaž Nemec. Dejal je, da so »poteze Italije in ministra Tajanija glede schengna izrazito politično motivirane, namenjene predvsem notranji javnosti v Italiji pred evropskimi volitvami«. Nadzore na notranji meji Italija že izvaja, iz izjav pa ni jasno, kaj naj bi ta prekinitev schengenskega sporazuma dejansko pomenila v praksi, je v sporočilu dodal Nemec.

Minister Tajani bo danes na obisku v Gorici.