Sloveniji grozi možnost desetdnevnega zaprtja

Svetovalna skupina za covid-19 je po neuradnih, a zanesljivih informacijah STA v ponedeljek sklenila, da predlaga desetdnevno popolno zaprtje države. Če se vlada za to ne bi odločila, pa predlagajo druge omejitvene ukrepe. Vodja svetovalne skupine Mateja Logar je za STA potrdila, da se bo svetovalna skupina danes sestala z vlado.

Druga možnost ukrepanja, če se vlada ne odloči za popolno zaprtje države, ki ga predlaga svetovalna skupina, pa je strog nadzor nad spoštovanjem PCT (preboleli, cepljeni in testirani) pogojev in omejitev delovanja gostinskih lokalov do 23. ure. Predlagajo tudi, da bi športne prireditve potekale brez prisotnosti gledalcev, delo od doma za javni sektor in omejitev zasebnega zbiranja na deset ljudi, pri čemer morajo vsi izpolnjevati PCT pogoj.

Če se s temi ukrepi v enem tednu ne bi izboljšalo epidemiološko stanje, svetovalna skupina vseeno predlaga popolno zaprtje države za deset dni. Koordinator za covidne bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta je za STA povedal, da imajo vodstva bolnišnic danes dopoldne sestanek z ministrstvom za zdravje zaradi povečane zasedenosti covidnih bolnišničnih oddelkov po državi. Neuradno so trenutne kapacitete covidnih oddelkov že dosežene oziroma presežene v številnih slovenskih bolnišnicah.