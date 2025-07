Slovenijo bremenijo številni zastoji

Prometno zelo obremenjen konec tedna v Sloveniji pričakovano zaznamujejo tudi zastoji. Med drugim so nastali na podravski avtocesti med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na več odsekih štajerske avtoceste. Zaradi gneče občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji.

Na podravski avtocesti se zaradi zastoja med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški po podatkih prometnoinformacijskega centra pot podaljša za 30 minut. Na štajerski avtocesti so zastoji od Slovenske Bistrice proti Ljubljani, kjer se pot podaljša za 40 minut, pred predorom Jasovnik proti Ljubljani, kjer zamuda dosega 30 minut, in od Dramelj proti Mariboru, kjer se pot podaljša za 45 minut. Zastoj je tudi na cesti Šmarje-Koper.

Na primorski avtocesti vrste nastajajo tudi zaradi današnjega koncerta Marka Perkovića - Thompsona v Zagrebu.