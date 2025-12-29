Po Trstu si želi tudi Koper žičnico

Ne samo v tržaškem, žičnica je tačas aktualna tema tudi v koprskem občinskem svetu. Zamisli, ki se je za razliko od tržaškega primera porodila v vrstah leve sredine (ta v Trstu ostro nasprotuje predlogu žičniške povezave med Opčinami in Barkovljami ter Starim pristaniščem), zaenkrat ne spremlja nobena polemika, pravzaprav bi prej rekli, da je v koprski občinski koalicij požela zanimanje. Občane bodo povabili, naj izrazijo svoje mnenje o tej zamisli.

Svetniška skupina Gibanje Svoboda je namreč v teh dneh sporočila, da je že na oktobrski seji koprskega občinskega sveta predlagala žičniško povezavo med Markovcem in Ukmarjevim trgom, ki bi potekala nad morjem. Kot pravijo, je namen njihove pobude predvsem odpreti prostor za razpravo in premislek o urbanih in mobilnostnih rešitvah, ki povezujejo Koper z okolico.

V vloženi svetniški pobudi beremo, da je bilo izhodišče za njeno snovanje dejstvo, da se Koper že danes sooča z večplastnimi izzivi, ki bodo v prihodnje le še zahtevnejši – predvsem gre za prometno obremenjenost in dostopnost do posameznih mestnih predelov, kot tudi za pomanjkanje parkirnih površin. Vse to pa vpliva tako na kakovost bivanja občank in občanov kot tudi na konkurenčnost ponudnikov, ki delajo v mestnem središču. »V tem kontekstu menimo, da je nujen širši strateški razmislek o tem, kako postopno in premišljeno premagovati višinske razlike v mestu in okolici, kako bolje povezovati podeželje z urbanim središčem ter kako razvijati okoljsko sprejemljive in dolgoročno vzdržne oblike mobilnosti, ki bi predstavljale alternativo avtomobilskemu prevozu,« so zamisel utemeljili pri Gibanju Svoboda.

S svojo pobudo želijo spodbuditi razpravo v javnosti, slišati odzive občanov, razumeti, ali velja v to povezavo vlagati: »Občankam in občanom želimo ponuditi alternativne oblike mobilnosti, ki se razlikujejo od klasičnih in ravno zaradi morebitne drugačnosti ustvarjajo pogoje za vzpostavitev nove atrakcije, ki bi v mesto privabila nove obiskovalce.«