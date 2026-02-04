Slovenska policija nezakonito orožje prevzela v 387 primerih (foto)

V skladu s spremembami zakona o orožju, ki so državljanom omogočile nekaznovano predajo nezakonitega orožja, je policija to prevzela v 387 primerih. Med orožjem je več sto pištol, nekaj čez sto pušk in bomb ter več tisoč nabojev. Ob tem so na policiji opozorili, da so nekateri posamezniki pri predaji orožja ravnali v nasprotju s priporočili.

Dopolnjeni zakon je v veljavo stopil 13. decembra lani, rok za predajo orožja pa je potekel 31. januarja. Višji samostojni policijski inšpektor Alojz Sladič z Generalne policijske uprave je danes na novinarski konferenci predstavil podrobnejše informacije glede prevzetega orožja, ki se trenutno povečini nahaja na policijskih upravah, saj bodo nekatere kose poslali na pregled na kriminalistično tehniko, nekatere kose pa še v pregled v nacionalni forenzični laboratorij.

Policija je po Sladičevih navedbah prevzela 235 različnih pištol, od tega 12 plinskih, 32 avtomatskih pušk in še 97 drugih pušk, od tega 53 lovskih. Poleg tega je bilo izročenih več kot 30.000 nabojev, med temi je bilo največ ostrega streliva, več kot 1700 šibrnih nabojev in približno toliko plinskih. Med nezakonitim orožjem sta bili tudi 102 ročni bombi, 10 plinskih bomb, 10 drugih minskoeksplozivnih sredstev ter več kot dva kilograma eksplozivov in manjše količine različnih delov orožja, med njimi nekaj hladnega orožja, dušilci zvoka, vžigalniki, vžigalne vrvice in podobno.

Sladič je dejal, da je večina predanega orožja še vedno uporabnega ter da izvira iz obdobja osamosvojitvene vojne. Glede na ugotovitve kriminalistične policije domnevajo, da velik delež orožja prihaja z območja zahodnega Balkana.

Kljub predhodnim opozorilom policije in ministrstva za notranje zadeve, naj posamezniki, ki želijo izročiti orožje, predhodno pokličejo, da bodo policisti orožje prevzeli pri njih doma, so na policiji zaznali situacije, ko so izročitelji prinašali ročne bombe v trgovinskih vrečkah na policijske enote. K sreči pa so se vsi postopki predaje končali brez posledic, je poudaril Sladič.