Osrednja proslava v Ljubljani posvečena Edvardu Zajcu

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika, 7. februarja, bo ob 20. uri v Cankarjevem domu v Ljubljani državna proslava, na kateri bodo slovesno podeljena najvišja slovenska priznanja za dosežke na področju umetnosti - Prešernovi nagradi in nagrade Prešernovega sklada. Prešernovi nagradi bosta letos prejela koreografinja in plesalka Mateja Bučar ter industrijski oblikovalec Saša Janez Mächtig, nagrade Prešernovega sklada pa skladateljica Petra Strahovnik, vizualna umetnica Jasmina Cibic, pesnica Ana Pepelnik, režiser in direktor fotografije Gregor Božič, scenaristka in režiserka Petra Seliškar ter dramska igralka Tina Vrbnjak.

Krst pri Savici s pogledom Bogomile

Nagrade jim bo izročila Zdenka Badovinac, predsednica Upravnega odbora Prešernovega sklada, ki bo tudi slavnostna govornica. V umetniškem delu državne proslave bo občinstvo spremljalo Prešernovo epsko pesnitev Krst pri Savici, ki je bila prvič objavljena pred 190 leti. Avtorji scenskega dogodka, ki so ga naslovili Bogomilin križ : Milenijska prekrstitev, bodo Prešernov Krst interpretirali z vidika protagonistke Bogomile in v ospredje postavili njen ženski pogled na krvavo morijo in nasilno podjarmljanje Slovencev v srednjem veku.

Njena drama spreobrnitve in prekrstitve v krščansko vero bo uprizorjena s pesniškim in vizualnim jezikom dveh umetnikov iz različnih časov in svetov: nemškega sakralnega pesnika Hrabana Mavra, ki je svojo vizualno poezijo ustvarjal v času dogajanja Prešernovega Krsta, in pionirja računalniške umetnosti Edvarda Zajca, tržaškega Slovenca, ki je ustvarjal v dvajsetem stoletju. Zajcu in tržaški historični avantgardi bo dogodek tudi posvečen.

Umetniški program podpisujejo Dragan Živadinov, Dunja Zupančič in Aljoša Živadinov Zupančič podpisuje avtorstvo umetniškega programa letošnje proslave. Prireditev bo v neposrednem prenosu mogoče spremljati na 1. programu Televizije Slovenije, 1. in 3. programu Radia Slovenija ter spletnem portalu RTV Slovenija.