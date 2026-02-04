VREME
Črna kronika

V koprsko pristanišče priplul ukraden bentley

Pomorski policisti so ga odkrili v zabojniku iz Združenih arabskih emiratov. Ovadili so 25-letnico

Spletno uredništvo |
Koper |
4. feb. 2026 | 11:27
    V koprsko pristanišče priplul ukraden bentley
    Ukradnei bentley (PU KOPER)
V zabojniku iz Združenih arabskih emiratov, ki je priplul v koprsko pristanišče, se je skrival tudi ukraden luksuzni avtomobil. Tako so včeraj odkrili policisti Postaje pomorske policije Koper. Z uslužbenci finančne uprave so opravili pregled dveh vozil in pri preverjanju preko evidenc ugotovili, da so enega izmed teh ukradli na Danskem. Šlo je za avtomobil znamke Bentley Continental GT bele barve. Vozilo so zasegli. Petindvajsetletno slovensko državljanko, ki ga je hotela začasno uvoziti v Slovenijo, pa bodo ovadili, so sporočili.

