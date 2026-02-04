Je Pordenončan plačal, da bi v Sarajevu streljal na civiliste?

Milanska preiskava o tako imenovanih vikend ostrostrelcih, ki naj bi plačevali višje vsote denarja, da bi lahko v obleganem Sarajevu med letoma 1992 in 1995 streljali na civiliste, ni več zoper neznane storilce. Zaenkrat je na seznamu preiskovanih danes 80-letni moški iz pokrajine Pordenon, ki je nekoč delal kot avtoprevoznik. Preiskovan je zaradi večkratnega naklepnega umora z oteževalnimi okoliščinami.

Moškemu naj bi prišli na sled s pomočjo pričevanj, pridobljenih med preiskavo. Iz zbrane dokumentacije je razvidno, da naj bi se moški, ki je bil med obleganjem Sarajeva star približno 50 let, naokoli hvalil, da je mesto obiskoval za »lov na ljudi«. Sarajevo naj bi obiskal večkrat.

Po poročanju Anse je preiskovanec danes prejel poziv na zaslišanje, ki bo v ponedeljek v Milanu. Karabinjerji iz posebne enote (ROS), ki jih koordinira milanski tožilec Alessandro Gobbis, so na domu preiskovanega moškega opravili hišno preiskavo in tam našli sedem kosov orožja – dve pištoli, puško in štiri šibrovke –, za katere ima moški urejeno dovoljenje.