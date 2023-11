Slovenska skupnost preložila za v soboto napovedan kongres

Deželnega kongresa stranke Slovenska skupnost, ki je bil napovedan za soboto v Repnu, za zdaj ne bo. Vodstvo stranke je danes delegatom odposlalo sporočilo o preložitvi, ki jo pri SSk utemeljujejo z zapleti tehnično-birokratske narave, vezanimi na določila novega statuta. Le-tega je stranka odobrila daljnega leta 2015, od takrat pa še ni potekal kongres na podlagi novih določil, saj ga osem let SSk ni imela.

Drugače so v stranki na Tržaškem in Goriškem pravkar izpeljali oba pokrajinska kongresa, na katerih so obnovili vodstvi in izbrali delegate za deželni kongres. Novost je, da sta oba kongresa potekala dejansko za zaprtimi vrati, kar se napoveduje tudi za deželni kongres. Pri SSk namreč želijo, da bi bili kongresi čim bolj vsebinski oz. da bi predstavljali soočenje z občutki v družbi oz. da bi si na njih nalili čistega vina in razumeli, kam se pluje in kako zaustaviti padec volilne udeležbe ter glasov.