Slovenska smreka že stoji na Trgu sv. Petra

Ob pol enih ponoči je v Vatikan prispela tridesetmetrska smreka, ki jo je Svetemu sedežu poklonila Slovenija, je »v živo« tvitnil novinar RTV Slovenija Janko Petrovec, ki je prihod smreke v večno mesto spremljal s terena. Drevo bo prispevalo k prazničnemu vzdušju na Trgu sv. Petra, kjer bodo praznično razsvetljavo prižgali 11. decembra.

V naslednjih urah so smreko, staro 75 let, težko sedem ton in visoko 30 m, dvignili pred baziliko sv. Petra, sledilo pa bo okraševanje, je poročal novinar slovenske nacionalke. Okraski bodo v obliki zvezd repatic, po poročanju RTV, ki navaja besede cvetličarke Sabine Šegula, pa bodo tisti za zunanja drevesa izdelani iz slame, za notranje prostore pa iz oblancev. Okraske so izdelali prostovoljci.

Poleg orjaške smreke je Slovenija v Vatikan poslala še 42 manjših dreves, s katerimi bodo okrasili tako zunanje površine kot vatikanske urade. Za slovensko »božično promocijo« je vlada namenila 100.000 evrov.