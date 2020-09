V prazničnem času na Trgu sv. Petra morda slovenska smreka

Če bo vse po načrtih, bo v prazničnem času vatikanski Trg sv. Petra krasila slovenska smreka. Vse od leta 1982, ko je to navado uvedel takratni papež Janez Pavel II., mogočno božično drevo, ki vsakič prihaja z drugega konca Evrope, krasi trg, na katerem se zbirajo množice vernikov in ne samo.

Že desetletje namreč obstaja slovenska pobuda o postavitvi slovenskega božičnega drevesa na Trgu sv. Petra. To se je enkrat že zgodilo: leta 1996 so tja postavili drevo, ki so ga posekali v Kočevju. Slovensko veleposlaništvo v Vatikanu je maja obvestilo kabinet predsednika vlade Republike Slovenije in Ministrstvo za zunanje zadeve, da je bila pobuda sprejeta. Depešo so zatem poslali še na kmetijsko ministrstvo. Slovenska vlada je tako sprejela informacijo o nameravani postavitvi slovenskega božičnega drevesa in za koordinacijo projekta zadolžila ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, ki ga vodi Aleksandra Pivec.