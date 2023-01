Slovenske šole iščejo 89 šolnikov

V sredo je delu šolnikov, ki poučujejo v srednjih šolah prve in druge stopnje s slovenskim učnim jezikom oziroma na dvojezični špetrski šoli zagotovo odleglo. Po številnih napovedih in večletnemu čakanju je bil v italijanskem uradnem listu končno objavljen redni razpis za kar 89 mest za učni kader na šolah omenjenih stopenj.

Zadovoljstvo nad objavo razpisa ne skrivajo niti v Sindikatu slovenskih šol, ki so si zanj dolgo in aktivno prizadevali. »Šole razpis krvavo potrebujejo, kar je razvidno tudi iz števila razpisanih mest,« nam je povedala deželna vodja sindikata Katja Pasarit. Izpostavila je, da ima pri tem največjo zaslugo deželni šolski urad, ki je tudi poskrbel, da uspešno opravljen natečaj prinese kandidatom tudi habilitacijo. »To na podlagi aprilske uredbe z zakonsko močjo št. 36 ne bo več možno, kajti po novem bo moralo učno osebje pridobiti še 60 kreditnih točk na za to namenjenih univerzitetnih tečajih. Po zaslugi deželnega urada imajo torej kandidati na tem natečaju enake pogoje, kot so jih imeli italijanski kolegi na natečaju leta 2020,« nam je razložila Pasarit.

»Išče se kadre na različnih področij in pomembno je, da se ta mesta zasedejo za nedoločen čas,« je stališče sindikata, ki opozarja, da je sicer največ mest na voljo za poučevanje slovenščine in italijanščine, zemljepisa, zgodovine in državljanske vzgoje v srednjih šolah prve stopnje, prosta mesta pa so tudi za poučevanje drugih humanističnih, znanstveni in tehničnih predmetov.

Prijava na razpis je možna do 9. februarja. Do takrat morajo vse zainteresirane kandidatke in kandidati oddati pravilno izpolnjeno prijavnico, ki je skupaj z ostalimi potrebnimi informacijami in navodili na voljo na spletni strani Deželnega šolskega urada FJK.

