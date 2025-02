Slovenski policisti drveli čez mejo za pobeglim voznikom iz FJK

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so včeraj med Pristavo in Rožno Dolino zaznali nevarno vožnjo voznika avtomobila italijanskih registrskih številk, poročajo Primorske novice. Zapeljali so za njim in ga večkrat ustavljali s sireno in lučmi, vendar jih ni upošteval. Pospešil je čez mejo v Italijo. Slovenski policisti so zapeljali za njim in o tem obvestili italijanske kolege, ki so pobeglega voznika ustavili.

Zasledovanje se je začelo nekaj minut po 12. uri. Voznik je v levem nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, pri čemer so policisti sunkovito zavrli, da bi se izognili trčenju.

Začeli so ga zasledovati in ga dohiteli pred krožiščem v Rožni Dolini ter ga večkrat ustavljali z modro lučjo in sireno, vendar tega ni upošteval. Pospešil je v smeri nekdanjega mejnega prehoda v Rožni Dolini, kjer je zapeljal čez mejo v Italijo. Policisti PPIU Nova Gorica so v skladu s sporazumom o čezmejnem policijskem zasledovanju zapeljali za njim v Italijo. O dogajanju so sproti obveščali tudi policiste OKC Policijske uprave Nova Gorica, ki so o dogodku obvestili tudi italijanske varnostne organe. Ti so ga ob 12.16 zaustavili in ga prevzeli v nadaljnji postopek.

Ugotovili so, da gre za 24-letnega voznika iz Furlanije-Julijske krajine. Policisti PPIU Nova Gorica bodo zoper pobeglega voznika ukrepali zaradi vožnje po nasprotnem smernem vozišču in neupoštevanja svetlobnih in zvočnih signalov za zaustavljanje.