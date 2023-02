Slovenski reševalni pes v Turčiji poškodovan

Slovenska ekipa reševalnih psov z vodniki danes v regiji Hatay nadaljuje iskanje morebitnih preživelih pod ruševinami po ponedeljkovih močnih potresih na jugovzhodu Turčije. Zaradi poškodbe en pes od skupno sedmih danes ne more sodelovati pri iskanju, rano pa so mu ustrezno oskrbeli, je tvitnila Uprava RS za zaščito in reševanje.

Uprava je ob tem na Twitterju objavila videoposnetek, v katerem je eden od vodnikov povedal, da so bili danes z reševalnimi psi na petih ali šestih lokacijah. Dodal je, da obstaja zmeda glede tega, katere objekte so že pregledali s psi, tako da so v stikih z lokalnimi predstavniki, da jih pošljejo na kraje, ki jih še niso pregledali.

Zaradi ruševin je zelo otežena vožnja po cestah, ki so neprevozne, tako da že za kratko pot v isti ulici lahko porabijo pol ure, je pojasnil in dodal, da se zato sproti odločajo, ali bodo do nove lokacije šli z vozilom ali peš.

Izpostavil pa je, da se približujejo stoti uri iskanja, kar pomeni, da se skupinam za reševanje čas počasi izteka. Upanje, da še vedno najdejo kakega preživelega, sicer ostaja, »vendar je na ruševinah vedno več vonja preminulih, kar je tako za nas kot pse dokaj stresno,« je dodal.

Slovenska ekipa sedmih reševalnih psov z vodniki in štirimi spremljevalci v Turčiji deluje v okviru mehanizma EU za civilno zaščito od srede. Katastrofalni potresi na jugovzhodu Turčije in severozahodu Sirije so po doslej znanih podatkih zahtevali več kot 21.000 življenj, od tega več kot 17.500 v Turčiji.