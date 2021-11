Slovensko ministrstvo opozarja na nevarnost ponarejenih testov

Ministrstvo za zdravje vse državljane po pojavu spletnih oglasov v minulih dneh, v katerih posamezniki prodajajo komplete za samotestiranje na okužbo z novim koronavirusom, opozarja, da je nakup testov varen samo pri pooblaščenih prodajalcih testov. Le ti namreč prodajajo preverjene in registrirane teste.Po oceni ministrstva je v vsaki družbi velika večina državljanov, ki spoštujejo načela korektnosti in poštenosti. Vedno pa se na žalost najdejo posamezniki, ki se želijo na račun družbe okoristiti predvsem osebno, so v odzivu na preprodajo testov za samotestiranje zapisali za STA.

»Vsak nakup preko nepooblaščenih prodajalcev je veliko tveganje za nakup ponarejenih testov, katerih napačni rezultati lahko ogrozijo zdravje mnogih prebivalcev Slovenije. Zato ministrstvo za zdravje poziva vse, da se teste dvigne samo v pooblaščenih prodajalnah,« so navedli.

V minulih dneh se je namreč na spletnem oglasniku pojavilo nekaj oglasov, v katerih posamezniki prodajajo komplete testov za samotestiranje. Prodajajo jih po podobnih cenah, po katerih jih sicer prodajajo v lekarnah. Kot je razvidno iz fotografij ob oglasih, gre za takšne teste, kot jih je v lekarnah mogoče brezplačno prevzeti z zdravstveno kartico upravičenca, stroške pa je kril državni proračun.