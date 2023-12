Službo dobili s ponarejenimi diplomami

V različnih šolah po Furlaniji - Julijski krajini je med letoma 2018 in 2022 zaposlitev za določen čas dobilo 39 oseb, ki so razpisne pogoje za dodeljeno delovno mesto izpolnjevale le na ponarejenih papirjih. To je v okviru preiskovalne akcije DiplomATA odkrila videmska finančna policija, ki je v prejšnjih dneh zbrane dokaze posredovala državnemu tožilstvu v Vidmu. Vsi osumljenci so v omenjenem obdobju delali kot administrativno, tehnično ali podporno osebje (ATP), nezakonite zaposlitve pa so državno blagajno oškodovale za dva milijona evrov.

Vsi so bili odličnjaki

Različne šole v naši deželi (njihova imena niso javno dostopna) so bodoče sodelavce v službo vabile na podlagi njihove visoke uvrstitve na lestvicah, ki so bile izdelane na podlagi razpisov za ATP osebje. Finančnim policistom pa je bilo nenavadno in zato tudi sumljivo, da so kandidati na vrhu lestvice bogate delovne izkušnje pridobili skoraj izključno v zasebnih šolah, hkrati pa naj bi maturo z najvišjo oceno (stotico) opravili v šolah izven dežele.

Po preverbi maturitetnih listin, ki je potekala v sodelovanju z deželnim šolskim uradom, pa se je izkazalo, da je bilo 15 diplom ponarejenih oziroma so potrdila o zaključeni srednješolski izobrazbi proti plačilu izdale štiri šole v Kampaniji. Tri diplome pa so bile ponarejene.

Skoraj vsi osumljenci, natančneje 30 oseb, so med pretekle delovne izkušnje v šolstvu nanizali vrsto pogodbenih sodelovanj z zasebnimi ustanovami s koncesijo, vendar dokazov o izplačanih plačah ali vplačanih prispevkih niso mogli predložiti. Za finančno policijo to pomeni, da so bili podatki izmišljeni. Osumljenci so bili na podlagi lažnih potrdil uvrščeni na višja mesta na lestvicah, zato so zaposlitev dobili nezakonito.

Finančna policija je ovadila vseh 39 preiskanih oseb (številni so medtem prejeli odpoved delovnega razmerja) in z njimi se bo zdaj ukvarjalo videmsko državno tožilstvo. Osumljeni so navajanja lažnih podatkov v javnih listinah, za kar je zagrožena zaporna kazen do šest let.