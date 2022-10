Smrad izhaja iz asfaltne baze v Vrtojbi

Sum je bil utemeljen. Deželna okoljska agencija Arpa je potrdila, da smrad, s katerim se že nekaj let soočajo v Štandrežu, izvira iz asfaltne baze v Vrtojbi, ki jo upravlja podjetje Kolektor CPG. Ugotovitev je posledica analize podatkov o neprijetnih vonjavah, ki jih je agencija Arpa zbrala v okviru trimesečnega preverjanja, izvedenega s pomočjo osemnajstih prebivalcev raznih predelov Štandreža. Od 4. oktobra 2021 do 9. januarja 2022 so sodelujoči domačini morali na polo zapisovati, kdaj so bili doma in kdaj so zaznavali smrad; pripisati so morali tudi značilnosti neprijetne vonjave. Njihova opažanja je agencija Arpa analizirala in pri tem upoštevala tudi vetrove in vremenske razmere.Marca in zatem še junija je agencija Arpa izdala dve poročili ob zaključku preverjanja podatkov, iz katerih izhaja, da v Štandrežu smrdi zlasti po bitumnu in katranu, kar vodi do asfaltne baze ob robu Vrtojbe. Nekateri izmed domačinov, ki so sodelovali pri zbiranju podatkov, so v dveh ločenih dneh zavohali tudi smrad po sežgani plastiki, zaradi česar je agencija Arpa kot izvor smradu vzela v poštev tudi proizvodni obrat Pepiplast v Šempetru. Iz kasnejše analize vetrov se je izkazalo, da veter med obema dnevoma opažanj smradu po sežgani plastiki ni pihal proti Štandrežu iz smeri Šempetra, zato v Pepiplastu po vsej verjetnosti ne gre iskati izvora čezmejnega smradu.

Iz agencije Arpa poudarjajo, da bi veljalo raziskavo dopolniti s podatki, ki bi jih zbrali na slovenski strani meje, saj je kakorkoli jasno, da je izvor smradu v Sloveniji. Francesco Del Sordi, ki je v goriškem občinskem odboru odgovoren za okolje, pojasnjuje, da je agencija Arpa med poletjem poslala vse podatke goriški občini. »Po pregledu dokumentacije smo z občine pozvali agencijo Arpa, naj stopi v stik s slovensko agencijo za okolje Arso in naj sproži postopek za nadaljnje skupno preverjanje okoljskih učinkov asfaltne baze,« pravi Del Sordi in pojasnjuje, da bosta poleg tega skupaj z županom Rodolfom Ziberno stopila do župana Vrtojbe-Šempetra Milana Turka in tudi z njim iskala rešitev za čezmejne težave zaradi smradu, ki izhaja iz vrtojbenske asfaltne baze.

Za zaprtje asfaltne baze si sicer že dalj časa prizadeva Civilna iniciativa Vrtojba; v petek je potekal njen zbor, na katerem so predstavili zadnje novosti glede boja proti obratu, ki obremenjuje okolje s snovmi, hrupom in smradom. »Takoj po nastopu nove slovenske vlade pred tremi meseci smo zahtevali čim prejšnje srečanje na temo asfaltne baze. Novi minister za okolje in prostor nam je takoj odpisal in pojasnil, da soglaša z organizacijo sestanka, na katerem bi enkrat za vselej dorekli, da tovrstni obrat ne spada v ta kraj,« razlaga Miloš Nemec iz Civilne iniciative in nadaljuje: »Če ne bomo dosegli dogovora in zaprtja asfaltne baze, bomo ubrali sodno pot. Na podlagi novega zakona o varstvu okolja se lahko kot Civilna iniciativa prijavimo na sodišče oz. smo lahko stranka v postopku, s katerim zahtevamo zaprtje onesnažujočega obrata.« Da lahko sprožijo sodni postopek, morajo zbrati 200 podpisov; prve so začeli zbirati že včeraj. »Mi gremo do konca. Tudi prebivalci Štandreža nam lahko pomagajo s tem, da podpišejo našo zahtevo, saj živijo v sosednji občini,« zaključuje Miloš Nemec.