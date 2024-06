Na regionalni cesti nad Črnim Kalom se je danes ob 4.55 pripetila smrtna nesreča, so sporočili koprski policisti. Ugotovili so, da je 48-letni državljan Nemčije z urejenim bivanjem v Sloveniji, z avtomobilom trčil v obcestno drevo in na kraju za posledicami poškodb umrl.

Zaradi obravnave prometne nesreče in odstranjevanja posledic je bila regionalna cesta zaprta do 8. ure.