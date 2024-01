Sneg pobelil Slovenijo

Sneženje, ki je zgodaj davi najprej zajelo Štajersko, se je nato hitro premaknilo proti osrednji Sloveniji in zdaj tudi že proti Notranjski in delu Primorske. »Tako da je največ snega po naših meritvah, vsaj po nižinskih krajih, doslej zapadlo v Slovenskih Konjicah - 17 centimetrov,» je STA dejal meteorolog Brane Gregorčič. Še ga bo nekaj zapadlo.

Na Ptuju je trenutno okoli 12 centimetrov snega, malce višje, na Trojanah ga je prav tako zapadlo okoli 17 centimetrov in še sneži. V Ljubljani je trenutno sedem centimetrov snega, tudi v smeri proti Primorski se snežna odeja nabira in na Postojnskem je že okoli pet centimetrov in še sneži, je povedal meteorolog z Agencije RS za okolje Brane Gregorčič.

Predvidoma bo sneženje v naslednjih urah seglo vse do Črnega Kala in tudi v zgornji del Vipavske doline ter tudi na Kras, kjer že piha dokaj močna burja. Ta bo vztrajala še do sredine noči, v delu Primorske je zato pričakovati tudi snežne zamete. Tudi na Gorenjskem sneži, na brniškem letališču je doslej zapadlo okoli osem centimetrov snega in ga bo še nekaj.

»Vsaj v osrednjem delu Slovenije bo od zdaj naprej še zapadlo blizu deset centimetrov snega, medtem ko bo na severovzhodu sneženje že slabelo. Do večera bo sneženje povsod ponehalo,» je dejal Gregorčič. V soboto in nedeljo bo jasno in mrzlo.