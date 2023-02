Šole ne morejo nadomestiti vloge staršev pri varni rabi interneta

Pametne naprave imajo nedvomno ogromno prednosti, vendar s sabo prinašajo tudi veliko možnosti za različne vrste zlorab in nasilja, katerih žrtve so zaradi neizkušenosti ravno najmlajši uporabniki. Omenjene pasti so v ospredju dneva varne rabe interneta, ki ga je na pobudo Evropske komisije leta 2004 prvič obeležilo 14 držav, danes pa aktivnosti potekajo po celem svetu, saj so zlorabe v medmrežju globalni problem.

Na neprimerne vsebine na internetu morajo biti najbolj pozorni starši, ki pa pogosto premalo poznajo tveganja oziroma preprosto niti ne vedo, katere aplikacije in spletne strani uporabljajo njihovi otroci. Manko v informacijah skušajo delno nadoknaditi v šolah, v katerih je digitalna vzgoja že nekaj let del kurikuluma.

»S težavami, ki so posledica nepravilne rabe interneta, se redno srečujemo. Včasih se z njimi seznanimo naključno, kajti velik del tega, kar se dogaja na internetu, ostaja odraslim, se pravi staršem in učiteljem, prikrito,« je prepričana ravnateljica Večstopenjske šole (VŠ) Doberdob Sonja Klanjšček. Ravno danes se bo del učencev in dijakov omenjene šole udeležilo virtualnega srečanja, na katerem bodo predstavniki poštne policije predstavili nevarnosti in primere zlorab, ki pretijo predvsem najmlajšim.

Na VŠ Gorica in na dvojezični šoli »Pavel Petričič« v Špetru se podobno s pravilnim obnašanjem na spletu ukvarjajo v okviru različnih programov in dejavnosti. Ravnatelj Davide Clodig razloži, da je varna raba interneta povezana tudi z medvrstniškim nasiljem, zato ta tema privre na dan tudi v okviru psihološkega svetovanja, ki ga ponujajo v šolskih prostorih. Clodig je prepričan, da je nujno potrebno prisluhniti tudi potrebam staršev, predvsem pa jih je treba seznaniti z nevarnostmi, ki pretijo njihovim otrokom.

Varna raba interneta je v središču pozornosti tudi na šolah na Tržaškem. Ravnateljica na VŠ Nabrežina in VŠ Vladimir Bartol Carolina Visentin nam je razložila, da dodatne ukrepe izvajajo tudi na podlagi potreb posameznih razredov. »Aktivnosti načrtujemo sproti, saj so generacije pogosto zelo različne,« pravi Visentin, ki se strinja, da so potrebna redna srečanja tako za učence kot za njihove starše. Trenutno pripravljajo program zdravstvene vzgoje, kamor spada tudi varna raba interneta, sodelovanje s starši pa je nujno za opredelitev trenutnih izzivov.