Sončna jesen se bo prehodno zaključila

Anticiklon nam bo do vključno srede zagotovil stanovitno in povečini sončno in za ta čas toplo vreme. Jutri in v sredo bo povečini sončno z morebitno krajevno zmerno oblačnostjo ali spremenljivostjo in še nekoliko topleje. Najvišje dnevne temperature se bodo lahko ponekod dotaknile 25 stopinj Celzija. Ničta izoterma se je medtem danes opolnoči po pričakovanjih dvignila na višino 4000 metrov, kar je v tem času veliko. Visoko nad nami se zadržuje zelo topel zrak, v prizemlju pa je ozračje zlasti v nočnih urah mestoma vlažno in zamegljeno.

Anticiklon bo v drugi polovici tedna oslabel. Od četrtka bodo tokovi obrnili od jugozahoda in bo začel pritekati bolj vlažen in manj topel zrak. V četrtek bo več oblakov in nekoliko hladneje. V petek bodo že možne občasne padavine, ki bodo, kot kaže, pogostejše v noči na soboto in soboto. Nekoliko hladneje bo. Prijetna jesen se bo torej, za zdaj kaže sicer, da le prehodno, zaključila.