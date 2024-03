Soške elektrarne bi gradile sončno elektrarno pri Dekanih

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter investitor, družba Soške elektrarne Nova Gorica, sta objavila poziv javnosti in občinam za podajo pripomb in predlogov k osnutku elaborata obnovljivih virov energije za umestitev samostoječe fotonapetostne elektrarne na območju Dekanov, nad napisom Tito, ki ga domačini še vedno vzdržujejo, poročajo Primorske novice.

Rok za oddajo pripomb je 6. april. Investitor želi sončno elektrarno umestiti na območje deponije odvečnega materiala Zamatavinc nad avtocestnim predorom Dekani. Tam so namreč deponirali material, ki so ga izkopali ob gradnji avtocestnega predora.

Družba Soške elektrarne Nova Gorica želi zgraditi prostostoječo sončno elektrarno moči približno 8,4 MWp, transformatorsko postajo in priključni vod na elektroenergetsko omrežje.

Zainteresirani lahko pripombe in predloge na osnutek elaborata oddajo do 6. aprila na elektronska naslova investitorja seng@seng.si in ministrstva gp.mope@gov.si.