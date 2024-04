Športna dvorana Sežana z novo preobleko

Športna dvorana Sežana je po končani energetski sanaciji dobila svežo zunanjo podobo, poročajo Primorske novice. V sklopu prenove so toplotno izolirali in zamenjali dotrajano strešno kritino, ki je na več mestih puščala, ter obnovili fasado. Pogodbena vrednost del skupaj z davkom znaša 620.000 evrov, od tega bosta slabih 324.000 evrov nepovratnih sredstev prispevala ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (250.000 evrov) ter Fundacija za šport (slabih 74.000 evrov). Delež občine, ki trenutno znaša 296.000 evrov, se bo predvidoma še nekoliko zmanjšal po prejemu izplačila subvencije Eko sklada.