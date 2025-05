Športni terenec pristal v pekarni

V središču Čedada je danes zjutraj okrog 9. ure športni terenec, za volanom katerega je sedel starejši moški, silovito trčil v izložbo pekarne Panificio del foro in pristal naravnost v lokalu. Na srečo se ni nihče poškodoval, dogodek pa je povzročil precej preplaha. Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Kljub veliki gmotni škodi je pekarna nadaljevala z delovanjem.

Lokalni policisti so ugotovili, da je voznik avtomobila, v katerem sta bila še dva potnika, izgubil nadzor nad vozilom, medtem ko je nameraval odpeljati s parkirišča. Namesto v vzvratno prestavo je prestavil v prvo in pritisnil na plin, pri čemer je avtomobil zapeljal naprej in je bilo trčenje v pekarno neizogibno.