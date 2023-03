Spremembe lahko pospeši vsak

22. marec je bil za svetovni dan voda določen na Konferenci Združenih narodov o okolju v Riu de Janeirju leta 1992. Že takrat so strokovnjaki glasno razglašali, da škodljive spremembe v vodnem krogu spodkopavajo napredek pri vseh glavnih globalnih izzivih – na področju zdravja, lakote, enakosti spolov, zaposlovanja, izobraževanja, industrije, naravnih nesreč in miru. Vendar 31 let kasneje, kljub splošnemu zavedanju o pomenu dostopa in trajnostnega upravljanja pitne vode, do preboja (še) ni prišlo.

Po podatkih ZN na svetu zaradi bolezni, ki se prenašajo z onesnaženo vodo, vsak dan umre več kot 1000 otrok. Milijardam ljudi je oteženo življenje, ogroženo je njihovo zdravje, številne šole, podjetja, zdravstveni centri, kmetije in tovarne pa ne morejo varno delovati, saj jim ni upoštevana človekova pravica do vode in ustrezne sanitarne ureditve.

Tudi v Italiji je stanje zaskrbljujoče, saj varčna raba tega dragocenega vira očitno ni prioriteta večine prebivalstva. Italija je namreč že dvajset let največja porabnica pitne vode v Evropi. Eden od razlogov za nezavidljiv naslov je odsotnost sistemske ureditve na področju zbiranja deževnice in ponovne uporabe vode.

Velik problem predstavlja tudi dejstvo, da skoraj sedem milijonov prebivalcev Italije ni priklopljenih na kanalizacijski sistem, ki ga 40 občin celo niti ne premore. Močno se zatika tudi pri upravljanju vodovodnih sistemov: leta 2020 se je denimo zaradi dotrajanih vodovodnih omrežij in slabih kontrolnih aktivnosti izgubilo kar 42 odstotkov pitne vode. Zapravljena količina bi lahko zadostila celoletnim potrebam 43 milijonov ljudi.

Geslo letošnjega svetovnega dneva voda je zato »Pospešimo spremembe« in je nalašč zapisan v prvi osebi množine. Vsi uporabniki vode smo namreč pozvani, da storimo vse, kar lahko, da bi z njo čim bolj varčevali, pozorni pa moramo biti tudi pri uporabi nevarnih snovi v gospodinjstvih. Nobena vrsta odpadkov ne sodi v wc-školjko ali odtok, kot odgovorni potrošniki pa kupujmo le to, kar potrebujemo, kajti voda se v velikih količinah uporabi za izdelavo skoraj vsega, kar najdemo v trgovini.