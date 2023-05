Sprevod s kraljem Karlom III. in Camillo pozdravile množice ljudi

Iz Buckinghamske palače proti Westminstrski opatiji je na približno dva kilometra dolgo pot krenil sprevod s kraljem Karlom III. in kraljico Camillo, ki ju bo na slovesnem obredu v opatiji okronal canterburyjski nadškof Justin Welby. Ob poti ju je pozdravila večtisočglava množica navdušencev.

Kraljevi par se je v opatijo popeljal s kočijo, ki je bila leta 2012 narejena ob 60. obletnici vladanja kraljice Elizabete II. Gre za sodobnejšo različico kraljeve kočije z okni na električni pomik in klimo, medtem ko se bosta v palačo po obredu vrnila z zlato kočijo, ki so jo uporabili v vseh kronanjih od leta 1830.

V opatiji bo sedaj sledilo kronanje kot uradna slovesnost od prenosu naziva in pooblastil na novega kralja. Obenem gre tudi za versko slovesnost, ki pomeni potrditev monarhove vloge kot vodje anglikanske cerkve. Obred, poln simbolike, sega skoraj 1000 let v preteklost, in med drugim vključuje kraljevo prisego, maziljenje, umestitev in samo kronanje.