Park mestne hiše lepši in dostopnejši

Prenovljeni park goriške mestne hiše je lepši in dostopnejši. V njegovo obnovo je goriška občina vložila 323.544 evrov, ki so jih črpali iz Načrta za okrevanje in odpornost. Gradbena dela so se zaključila pred nekaj dnevi, javnosti ga bodo ponovno odprli v sredo, 30. oktobra, zatem ga bo mogoče obiskovati med urniki delovanja občinskih uradov.

»Park mestne hiše so prvič odprli javnosti leta 2000, ko je Gorici županoval Gaetano Valenti,« pojasnjuje goriški župan Rodolfo Ziberna, ki si je včeraj prenovljeni park ogledal v družbi nekaterih izmed načrtovalcev in občinskih višjih uradnikov. »Poti v parku so bile doslej prekrite z gramozom, tako da je bilo zelo težko dostopne za invalidske in otroške vozičke. S prenovo smo težavo rešili, tako da je park inkluziven in hkrati tudi lepši,« poudarja župan in razlaga, da so iz veže županstva odstranili staro kočijo, ki je bila tam na ogled. »Vsem, ki vstopijo v vežo in se napotijo v park mestne hiše, se zdaj odpre pogled vse do gloriete, ki velja za enega od najbolj značilnih arhitekturnih elementov dvorišča,«še pravi župan.

Načrt za prenovo parka mestne hiše so izdelali arhitekti Cristina Tullio, Francesca Ravasin in Luigi Di Dato. Dela je izvedlo podjetje Zanini iz Martignacca. Pri načrtovanju sta sodelovala agronom Ivan Snidero in arhitektka Elisa Monteduro. Načrt za namakalni sistem so izdelali v sodelovanju z Antoniom Pozzijem iz podjetja FPprogetti. Odgovorni za postopek je bil Paolo Pischiutta, pri pripravi načrta je ne nazadnje sodeloval tudi funkcionar občinskega urada za infrastrukturna dela Paolo Lusin.

V parku so poti tlakovali z drenažnim betonom. Okroglo gredico ob vhodu v park skozi mestno hišo so posadili s šmarnicami, vsenaokrog pa po novem rastejo okrasne jablane. Skupno so v parku posadili petindvajset novih dreves, odstranili so del zaraščajočega grmičevja in poskrbeli za povečanje biotske raznovrstnosti z nekaj novimi rastlinami.

Klopi za dogodke in poroke

Z drenažnim betonom je po novem tlakovano tudi območje ob glorieti, kjer so namestili tudi nekaj jeklenih klopi, ki jih bodo še posebej uporabljali med gledališkimi in glasbenimi predstavami, raznimi javnimi srečanji in porokami.

Pri pripravi načrta in izvedbi prenovitvenih del so se zgledovali po starih projektih. Arhitekti so najprej preučili načrt, ki ga je Nicolò Pacassi izdelal za park in mestno hišo leta 1740. Pacassi je sicer veljal za enega izmed najbolj cenjenih takratnih arhitektov;več let je delal na Dunaju, tudi na dvorcu v Schönbrunnu. Park goriške mestne hiše so zatem nekoliko preuredili, v katastrskih mapah iz obdobja 1818/1822 so že vidne gredice geometričnih oblik. Palačo je od rodbine Attems Svetokriški leta 1820 odkupila družina Ritter, ki je poslopju dodala nekaj neoklasičnih elementov, nekaterih sprememb je bil deležen tudi park, v katerem so se začele pojavljati razne eksotične rastline, kar je bilo v takratnem obdobju zelo razširjeno. Leta 1907 je palačo in park odkupila občina. Po prvi svetovni vojni so uredili vhod v park iz Kapucinske ulice, po drugi svetovni vojni so tople grede za pomaranče spremenili v skladišča občinskih služb, v parku so med drugim postavili tudi kip rimske volkulje.

Tekmovanje in blagoslov

V prenovljenem parku bo jutri, 26. oktobra, ob 10. srečanje društva La Cuccia, ki bo predstavilo svoje delovanje v goriškem pasjem zavetišču. Ob 11. uri bo pasje tekmovanje, ob 12. uri pa blagoslov živali.

Ravnokar v teku je tudi obnova parka v Dolini Korna. Dela bi se morala zaključiti že ob začetku poletja, vendar so se zavlekla. Goriški župan Ziberna je ob robu včerajšnjega srečanja napovedal, da naj bi se predvidoma zaključila pred koncem novembra.