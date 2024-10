Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 so posredovali v kraju Santa Maria La Longa na Videmskem, kjer je moški padel z višine štirih metrov. Na kraju so mu nudili najnujnejšo pomoč, nato so ga prepeljali v videmsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da se je poškodoval medenico in da je utrpel več zlomov. Njegovo zdravstveno stanje je resno, njegovo življenje pa naj ne bi bilo ogroženo.