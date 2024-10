V 39 odstotkih družin so ekrani prižgani 24 ur na dan

November, mesec preprečevanja zasvojenosti, bodo tako kot vsako leto z različnimi aktivnostmi zabeležili tudi v novogoriški mestni občini. Ta že 30 let redno podpira tovrstne programe, med drugim tudi Center za zdravljenje zasvojenosti Nova Gorica, kjer že nekaj časa beležijo velik porast t. i. nekemičnih zasvojenosti, letos so jih obravnavali 243 od skupno 381 pacientov. Novogoriški mladinski center je tudi letos pripravil niz dogodkov z naslovom V znanju in povezovanju je moč.

Nova Gorica na področju preventive v zvezi z različnimi oblikami zasvojenosti piše zgodovino, poudarja Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti: »Nova Gorica je prva v državi odprla komuno, namenjeno zdravljenju zasvojenosti. Med 21 ambulantami v Sloveniji, ki se ukvarjajo z zasvojenostmi, je novogoriška edina, ki se ukvarja z nekemičnimi zasvojenostmi in prva v Evropi, ki sodi v javnozdravstveno mrežo.« Poleg tega sta prav novogoriška enota NIJZ in Severno Primorska gospodarska zbornica te dni kot prvi v državi opravili anketo med delodajalci o problematiki zasvojenosti med zaposlenimi. In nenazadnje, v Novi Gorici bo 14. novembra vrata uradno odprla prva varna soba za uporabnike drog v državi in v tem delu Evrope.

»Pravila delovanja te varne sobe so zelo jasno in strogo določena, to ne bo neka spontana zadeva,« napoveduje Kramli, ki na očitke javnosti, češ, sedaj boste odvisnikom omogočili še prostor, kjer se bodo »zadevali«, odgovarja, da s tem zavarujejo zdravo populacijo in preprečujejo širjenje bolezni.

Kramli, ki je tudi predsednik Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti, še dodaja, da veliko težavo med nekemičnimi zasvojenostmi predstavlja zasvojenost z ekrani, zlasti z mobilnimi telefoni, družbenimi omrežji in podobnim. »V 39 odstotkih slovenskih družin z otroki v starosti do enega leta, je vsaj en ekran v hiši prižgan po 24 ur na dan!« opozarja. Skrb vzbuja tudi velika izpostavljenost mladih različnim resničnostnim oddajam in socialnim omrežjem, nekateri otroci in mladostniki na njih preživijo tudi 8 do 12 ur dnevno in niso niti več sposobni slediti šolskim obveznostim. V centru beležijo tudi porast odvisnosti od nakupovanja, hitre vožnje in pornografije – pomoč v zvezi s slednjo poiščejo večinoma moški, a se s to vrsto odvisnosti spopada tudi veliko žensk. Zanimiv je tudi podatek, da je med odvisniki od nekemičnih zasvojenosti veliko večji odstotek nasilnih oseb kot med odvisniki od kemičnih substanc.

V Centru za zdravljenje odvisnosti pripravljajo nov priročnik z naslovom Zmagovita pot, ki ga bodo prejele vse službe, ki se strokovno ukvarjajo s tovrstnimi oblikami zasvojenosti.

V mesec preprečevanja zasvojenosti se vrsto let vključuje tudi novogoriški Mladinski center. V novembru pripravljajo niz aktivnosti za različne starostne skupine otrok in njihove starše, tudi v obliki podkastov s področja uporabe elektronskih tehnologij, pomembnosti gibanja, branja pravljic in usklajenosti pričakovanj staršev s tempom razvoja otroka.