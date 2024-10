V nedeljo se bo zmračilo že ob 17. uri

V nedeljo bo, kot kaže, precej jasnine in bo prevladovalo suho vreme, sonce pa bodo vseeno vsaj občasno tudi prekrivali oblaki. Dan pa bo eno uro krajši kot v zadnjem obdobju, saj se bo zmračilo že ob 17. uri. V noči na nedeljo bomo namreč prešli na zimski čas in bomo ob 3. uri pomaknili urine kazalce eno uro nazaj.

Sonce bo po novem v Trstu v nedeljo vzšlo ob 6.37 in bo zašlo ob 17. uri. Dan bo dolg 10 ur in 23 minut, noč pa 13 ur in 37 minut. V tolažbo je dejstvo, da bomo v nedeljo spali eno uro več.