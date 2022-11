Srednji val – demokratični, brezmejni most med skupnostmi

Državna radiotelevizija Rai je z 11. septembrom ukinila oddajnike na srednjem valu, kar je prizadelo poslušalce slovenskih radijskih oddaj Radia Trst A ter italijanske poslušalce programa L’ora della Venezia Giulia v Sloveniji in na Hrvaškem. »Družba Rai v FJK odigrava pomembno povezovalno vlogo med prebivalci severnega Jadrana, saj tke kulturne, jezikovne in narodne mostove med slovensko in italijansko skupnostjo. Na vrat na nos in nenapovedano smo ostali brez vsega tega, zato pričakujemo korak nazaj – zahtevamo ponovno vzpostavitev srednjevalovnih oddajnikov, da bi lahko skupnosti ohranili povezavo s svojo rodno domovino,« je na včerajšnjem srečanju z novinarji na sedežu sindikata Cgil dejal generalni sekretar SLC Cgil Alessandro Sarti.

Ko so pred meseci namere družbe Rai prišle na dan, so deželni sindikati Slc Cgil, Fistel Cisl in Uilcom Uil takoj zahtevali korak nazaj, družba Rai pa se za njihove prošnje ni zmenila. Med drugim so opozorili, da so take odločitve v nasprotju z veljavno zakonodajo in konvencijami za oddajanje v slovenščini, italijanščini in furlanščini.

Družba Rai se je odločila, da se odpove oddajanju na srednjem valu, kar je posledica tehnološkega razvoja oz. uvedbe digitalnega radijskega omrežja DAB+ in vse pogostejše spremljanje radijskih programov preko spleta. K temu gre dodati še nižanje stroškov, ker naj bi bili oddajniki veliki porabniki električne energije in pa onesnaževalci, je dodal Sarti. »Tehnologija naj bi vključevala in ne ločevala skupnosti, kot se dogaja. Oddajnike je treba po našem mnenju ponovno zagnati za obdobje, ki bi zadostovalo za posodobitev tehnologije (DAB+ internet) oz. za gradnjo novega omrežja, ki bi bilo uporabno s strani ljudi, se pravi za pridobitev novega orodja za ohranjanje mostu,« je povedal.

Tačas je signal Radia Trst A dosegljiv le na frekvenčni modulaciji FM, ki pa je na tržaškem Krasu, na Goriškem, v Nediških dolinah ter v Istri nedosegljiva. Oddajam se lahko prisluhne v streamingu, kar je za starejše poslušalce precej komplicirano, lahko pa si poslušalci nabavijo tudi satelitski sprejemnik.