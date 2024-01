SSk je obstala, a potrebuje nova orodja

Stranka Slovenska skupnost je kljubovala marsikateremu dogodku in tudi viharju, potrebuje pa skupino ljudi in programske smernice, ki naj jo opremijo z novimi orodji, ki so potrebna za delovanje in uspeh v sodobni družbi ter vodstvo, ki naj navznoter in navzven deluje umirjeno, omikano in povezovalno, da bo stranka zanimiva za volivce in privlačna za mlade. Uspešnost stranke se meri z njeno sposobnostjo, da evidentira vodilni kader, ki se bo prepričano, navdušeno in uspešno angažiral v javni upravi, dalje mora voditi tako politiko, ki spodbuja izobraževanje in usposabljanje mladih, krepi nacionalno identiteto ter ohranja in razvija stik z ljudmi, v prvi vrsti z oživljanjem delovanja sekcij. Prvi izziv bo ta, kako ljudi spet privabiti na volišča in kako biti zanimivi, pri čemer pa podoba ne sme nadomestiti vsebine. Pomembno pa je, da bo v prihodnosti SSk dobila svojo sekcijo za videmsko pokrajino. Ta in druga stališča so izšla iz današnjega 16. deželnega kongresa SSk, ki osem let po prejšnjem poteka v restavraciji Križman v Repnu in je izrazito delovnega značaja, brez gostov, ki bodo najbrž prisotni na bližnjem tradicionalnem novoletnem sprejemu slovenske zbirne stranke. Kongres bo moral izvoliti novo deželno vodstvo stranke, pri čemer s položaja odhajata tako deželni predsednik Peter Močnik kot deželni tajnik Igor Gabrovec.

Trenutno poteka razprava, ki je za zaprtimi vrati, medtem ko so novinarji lahko sledili prvemu delu kongresa, ko so bila na sporedu poročila. Delegate so pozdravili tako nova kot bivša pokrajinska tajnika za Tržaško in Goriško, Matia Premolin in David Grinovero oz. Marko Pisani in Julijan Čavdek, pa tudi pokrajinski tajnik za Videmsko Miha Coren, ki je napovedal ustanovitev sekcije za videmsko pokrajino skupaj s somišljeniki iz Benečije, Rezije in Kanalske doline. Ob uvodnem poročilu predsednika Petra Močnika pa je glavno poročilo imel dosedanji deželni tajnik Igor Gabrovec. Ob poudarku, da je SSk kljubovala spremembam in obstala, je opozoril, da preživetje ne sme biti edini cilj, saj smisel stranke je, da je vitalna, da predstavlja ljudi in skupnost ter da izoblikuje predloge in programe oz. da evidentira in spodbuja rast političnega kadra za uspešno upravljanje prostora. Ob nihanju glasov za SSk na upravnih in deželnih volitvah je poudaril, da je potrditev prisotnosti na zadnjih deželnih volitvah zanj sijajen uspeh v neverjetno težkih pogojih, prepričan je tudi, da na sodobni politični sceni gre legitimacija skozi demokratično potrditev na upravno-političnem polju. Predvsem pa je Gabrovec poudaril vrednote SSk, ki so zapisane v njenem statutu in so vrednote strpnosti in vključevanja, spričo trenutka, ki ga doživlja današnja družba z znaki dvigovanja zidov, krepitvijo nestrpnosti do drugega in drugačnega ter z bohotenjem populizma in suverenizma. Odhajajoči deželni tajnik je tudi dejansko »ustoličil« kandidaturo deželnega svetnika Marka Pisanija za tajniško mesto, kako se bo odločil deželni kongres, pa ni znano.