SSŠ: Bo Urad za slovenske šole ostal brez vodstva?

Pri Sindikatu za slovenske šole se sprašujejo, ali bo Urad za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino ostal brez vodstva in bo posledično ustavljeno tudi delo Deželne komisije za slovenske šole. Razlog za zaskrbljeno tiskovno noto SSŠ je dejstvo, da je dosedanjemu vodji Urada za slovenske šole Igorju Giacominiju preteklega 8. novembra potekel mandat in še ni znano, kdo ga bo nasledil.

Kot v sporočilu poudarja deželni tajnik SSŠ Jožef Prinčič, »ne gre za osebo, ampak za stvar. Ni namreč vseeno, ali urad vodi stalen upravni vodja ali pa to vlogo opravlja začasni vršilec dolžnosti brez vsakršnega dejanskega vpliva na izbire in odločitve, ki zadevajo slovensko šolo.« Po Prinčičevih besedah Urad za slovenske šole ni eden od tolikih upravnih uradov državnega šolskega sistema, ampak poseben urad, ki je bil ustanovljen na podlagi zaščitnega zakona za Slovence v Italiji št. 38/2001. To pomeni, da morajo biti tudi njegovemu vodji priznane posebne pristojnosti, obenem je v zakonu jasno napisano, da mora urad voditi oseba, ki povsem obvlada slovenski jezik, opozarja tajnik SSŠ.

Po Prinčičevih besedah bo sindikat budno spremljal nadaljnji razvoj dogajanja in bo v primeru kršenja zakona nemudoma posredoval pri vseh pristojnih mestih. Prizadeval si bo tudi, da bi bili Uradu za slovenske šole tudi formalno-pravno priznani večja avtonomija in neposredne pristojnosti v zadevah, ki se tičejo slovenske šole, piše še v sporočilu.