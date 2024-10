Miljski oddelek tržaške finančne policije je zasegel devet pasjih in mačjega mladiča, ki jih je poljski državljan skušal pretihotapiti v Italijo. Zanje ni imel potrebnih dokumentov in s tem kršil predvidene zakone EU na tem področju.

Šlo je za tri čivave, dva jorkširja, pudlja, bernskega planšarskega psa, maltipuja, norwiškega terjerja in burmanko. Naprtili so mu od 500 do 1000 evrov globe za vsako izmed naštetih živalih.