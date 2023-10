Stabilnost na Balkanu je v interesu Italije in Evrope

Vse, kar se dramatičnega dogaja okoli nas, je dodaten dokaz, da je treba okrepiti organizacije, ki vzpostavljajo diplomatske odnose. S temi besedami je generalni sekretar Srednjeevropske pobude (SEP) Roberto Antonione včeraj uvedel srečanje, na katerem so se sestali predsedniki zunanjepolitičnih komisij parlamentov držav članic SEP in predsedniki delegacij držav članic SEP. V hotelu Savoia Excelsior so udeleženci ob koncu sprejeli politično izjavo, ki naj bi začela proces krepitve SEP-a kot primernega mehanizma za regionalno sodelovanje v prid širitve EU. Srečanja na to temo se bodo začela januarja prihodnje leto.

Kot je bilo slišati, želi sestanek posredovati dve sporočili. Prvo je to, da mora SEP postati akter v prid širitve Evropske unije na države članice, se pravi na zahodni Balkan in na države vzhodnega dela Evrope. Drugo sporočilo pa je, da se organizmi SEP-a morajo okrepiti. Italijo sta na političnem srečanju zastopala Stefania Craxi in Giulio Tremonti. Slednji je dejal, da demokracije ni mogoče izvažati kot McDonalds’s. Kot je poudaril, demokracija v državo ne more priti ne z vrha in ne iz Zahoda. Graditi jo je treba od spodaj.

Predsednik zunanjepolitične komisije italijanskega parlamenta je še ocenil, da živimo v času, v katerem se mora Evropa spremeniti, po njegovem bi do spremembe lahko prišlo tako, da bi združili Zahodi in Vzhod. »Zahod je velika demokracija, ki so jo v Bruslju oblikovala sodišča, za Vzhod so značilne tradicije. Treba je združiti izpopolnjeno demokracijo s tradicijami. Kot je nekoč dejal Churchill, prav v trenutku nevarnosti štejejo tradicije,« je dejal Tremonti in dodal, da trenutno živimo v nevarnih časih. Po njegovem mnenju se mora Evropa spremeniti predvsem s širjenjem.