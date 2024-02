Stanje ledenih plošč je treba nadzorovati

Če želimo predvideti dvigovanje gladine morja, je treba bolje razumeti in spremljati spreminjanje ledenih plošč tako na Antarktiki kot na Arktiki. To je pokazala študija, ki je bila objavljena v reviji Nature Reviews Earth & Environment, pri njej pa je sodeloval tudi Državni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS) iz Trsta. Laura De Santis, raziskovalka tega inštituta, je poudarila, da so ugotovili, da je treba izboljšati napovedi glede dvigovanja morske gladine, le tako se bo mogoče pripraviti na negativne vplive podnebnih sprememb. V študiji je 29 raziskovalcev iz različnih držav dokazalo, da so ledene plošče bolj občutljive na podnebne spremembe, kot se je zdelo doslej.

Inštitut OGS pa je pred dnevi v Livornu odprl podružnico, v kateri se bodo posvečali predvsem oceanografiji ter raziskovanju odnosov med živimi bitji z matematičnimi modeli. Med odprtjem so se v živo povezali s kapitanom ledolomilca Laura Bassi Francom Sedmakom, ki se trenutno nahaja na Antarktiki.