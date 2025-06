V tržaškem zaporu se stanje slabša

Stanje v italijanskih zaporih je obupno in Furlanija - Julijska krajina pri tem ni izjema.Na to opozarjajo vsakokratna poročila raznih humanitarnih organizacij, tokrat pa se je v zvezi z zapori oglasilo združenje Luca Coscioni, kjer so na vsa zdravstvena podjetja v Italiji naslovili prošnjo za dostop do informacij javnega značaja za pridobitev poročil, ki jih pripravljajo po obiskih v zaporih. Na njihovo prošnjo se je odzvalo le 66 zdravstvenih podjetij, v Furlaniji - Julijski krajini jim je uspelo informacije pridobiti le od Javnega zdravstvenega podjetja za Tržaško in Goriško (Asugi).

Hude nepravilnosti

Iz poročila, ki so ga pridobili pri združenju Coscioni, izhaja, da se je stanje v koronejskem zaporu v Trstu poslabšalo. Po prvem obisku, ki je bil pozitiven, so pristojni ob drugem obisku naleteli na hude nepravilnosti. Prenatrpanost močno vpliva na sanitarne pogoje in nasploh na primernost za bivanje v posameznih celicah, kjer preveliko število postelj močno omejuje možnost za gibanje.

Nekdanji izolacijski oddelek, ki že vrsto let čaka na prenovo, še vedno uporabljajo, čeprav je v zelo slabem stanju. Poleg tega še niso odpravili posledic upora zapornikov v lanskem letu.