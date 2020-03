Štirje so se okužili na univerzi v Vidmu

Štirje od petih primerov okužbe s koronavirusom, ki so jih v Furlaniji - Julijski krajini evidentirali s testiranjem, so med seboj povezani. Vsi štirje so se namreč pred dobrim tednom udeležili posveta v prostorih videmske univerze, okužil pa jih je predavatelj iz Piemonta. Kot je pojasnil podpredsednik Fjk in odgovoren za zdravstvo Riccardo Riccardi, niso študentje, temveč predstavniki učnega osebja: trije so sedaj v izolaciji na svojih domovih v Vidmu, eden pa v Trstu. Gre vsekakor za mlajše osebe, ki ne potrebujejo hospitalizacije, njihovo zdravstveno stanje trenutno ni skrb vzbujajoče. Zdravstvene oblasti so testiranje izvedle tudi na njihovih sorodnikih in sodelavcih, a je bilo v vseh primerih negativno.

Peti okuženi je kot znano 50-letni Goričan, ki se je okužil v bolnišnici v Trevisu. V Fjk so doslej opravili 215 testiranj, na virus je bilo pozitivnih pet oseb, pet pa kljub negativnemu izidu oblasti še dalje monitorirajo. 68 ljudi je v karanteni na svojih domovih. Ukrepi, ki jih je deželna vlada sprejela zaradi koronavirusa, so po Riccardijevi oceni učinkoviti in dajejo rezultate.

Deželna vlada je danes rimski predlagala dodatno enotedensko zaprtje vseh šol in univerz. Vse ostale dejavnosti, ki so bile prejšnji teden zaprte (gledališča, kina, muzeji, knjižnice...), pa naj bi v ponedeljek, 2. marca, ponovno stekle.