V Verzegnisu v Karniji je sinoči stekla obsežna iskalna akcija za 63-letnico, ki je včeraj popoldne šla na sprehod in se nato zvečer ni več vrnila domov. Svojci so sinoči poklicali na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Pri iskanju sodelujejo gasilci, ki uporabljajo tudi drone, gorski reševalci in prostovoljci civilne zaščite. Iskalna akcija poteka na obsežnem območju, kajti svojci ne vedo, kam se je ženska pravzaprav odpravila.