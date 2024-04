Na Brdu pri Kranju zbrani vsi predsedniki

Na Brdu pri Kranju se je začelo srečanje predsednikov sosednjih držav, eden najpomembnejših dogodkov, s katerim obeležujejo 20-letnico članstva Slovenije v EU. Gostiteljica, slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je s soprogom Alešem Musarjem sprejela kolege iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske in njihove partnerje. Sergio Mattarella, ki je prišel na srečanje brez družinskih članov, Alexander Van der Bellen, Zoran Milanović in Tamas Sulyok se bodo med drugim pogovarjali o odprtih izzivih EU, mejah, letošnjih evropskih volitvah ter širitvi unije na države Zahodnega Balkana.