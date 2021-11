Strah jih je, da bi prošek odprl vrata »parmizanerju«

Iz dneva v dan se vse bolj širi mobilizacija za boj proti prošeku ali bolje – v bran penečemu vinu, ki ga iz glere pridelujejo zlasti v sosednjem Venetu in je zaščiteno z italijanskim imenom vasi na robu Tržaške planote, od koder to vino prvotno izhaja. V Benetkah so se danes sestali akterji, vpleteni v »penečo ofenzivo«, da bi se zedinili glede strategije proti dalmatinskemu sladkemu vinu prošek, za katerega so Hrvati na Evropsko komisijo naslovili prošnjo za priznanje tradicionalne oznake, kar je močno razburilo zlasti pridelovalce prosecca v Venetu.

Za mizo so tako sedli guverner Veneta Luca Zaia, Furlanijo - Julijsko krajino je zastopal član deželne vlade z resorjem za kmetijstvo Stefano Zannier, državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo Gian Marco Centinaio in drugi.

Ko bi Hrvati dosegli priznanje tradicionalne oznake prošeka, bi to bil nevaren precedens, s katerim bi dejansko prišlo do institucionalizacije pojava italijansko zvenečih imen izdelkov, ki sicer z Italijo nimajo nobenega opravka, meni Centinaio. »V prihodnosti bi se tako lahko znašli v situaciji, ko bi se morali soočati s kakim švedskim ‘parmizanerjem’ ali ‘mocarelo di bufalen’ iz Dresdna,« je v afektu po srečanju komentiral državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo. Sicer pa pravi, da je optimist in verjame, da bo Italija uspešna v boju proti prošeku. Ob tem Centinaio napoveduje, da nikakor ne bodo popustili, dokler ne bo dosežen končni rezultat.