Ob reki Soči zakurili ogenj in izobesili nacistično zastavo

Ob reki Soči pri Kobaridu je skupina mladih domačinov v soboto naletela na nenavaden in ostre obsodbe vreden prizor. Zaskrbel jih je gost dim, ki se je dvigal v nebo, pri čemer so si kraj pobliže ogledali. Zagledali so skupino ljudi, ki so ob Soči kampirali in zakurili ogenj, ob njih pa so postavili nacistično zastavo s svastiko. O dogodku so mladi domačini obvestili policiste ter poklicali na interventno telefonsko številko.

Novogoriški policisti, ki so prispeli na kraj, so danes dogodek potrdili. Obravnavali so ga na podlagi prijave, so sporočili, in ugotovili, da gre za skupino devetih italijanskih državljanov z območja Vidma. Policisti so med drugim potrdili, da so zanetili ogenj v naravnem okolju in izobesili nacistično zastavo s svastiko. V obeh primerih gre za prekršek, so sporočili. Uvedli so postopek, v katerem obravnavajo dva kršitelja, vsakega za svoje dejanje.

Zoper 27-letnega kršitelja so policisti zaradi uporabe simbolov nacistične ali fašistične ideologije uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru, zoper 23-letnega kršitelja so zaradi uporabe odprtega ognja uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju.

Prvemu bodo naložili globo od 500 do 1000 evrov, drugemu pa od 200 do 600 evrov.