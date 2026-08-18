Na Opčinah se pripravljajo na praznik

Na Opčinah je vse nared za praznovanje župnijskega zavetnika sv. Jerneja. Nakupovanje, kultura, cerkveni obredi, šahovski turnir, orientiring, obisk bunkerja in ogled zgodovinskega tramvaja ter veliko zabave čaka vse, ki se bodo od jutri do ponedeljka odpravili na Opčine. Tudi za otroke, za katere so organizatorji - konzorcij Skupaj na Opčinah, župnija sv. Jerneja apostola in Občina Trst oz. vzhodnokraški rajonski svet (s podporo ZKB) - na cerkveno dvorišče povabili čarodeja in umetnike, ki ličijo obraze. Pa še napihljiva igrala bodo namestili zanje in ne pozabimo na kepico sladoleda oz. kupon zanjo, ki jo bodo otrokom delili v soboto ob 18.30 pri sladoledarni Arnoldo.

Veliko zanimanja vlada za oglede openskega bunkerja - vodena ogleda v četrtek in v nedeljo ob 9. uri (udeležbo velja potrditi na 345 2304840 ali gaasts1@gmail.com). V petek bo potekal orientacijski tek po vaškem jedru, ki ga prireja Punto K Orienteering - zbirališče ob 19. uri pri cerkv (prijave samo do danes - 378 2666607 ali info@puntok.it).

Od petka do ponedeljka bo med 16. in 20. uro na openski tramvajski postaji na ogled zgodovinski tramvaj, v soboto pa bodo openske ulice že od 8. ure zjutraj zasedli kramarji s svojim blagom in obrtnimi izdelki za zbiratelje in radovedneže. Ob 19. uri bo dvojezična maša.

Nedeljski dan bo minil v znamenju bogoslužja. Ob 9. uri bo v domači cerkvi sv. Jerneja slovenska sveta maša, pri kateri bo sodeloval zbor sv. Jerneja. Po obredu bo procesija po cerkvenem dvorišču. Sveta maša v italijanskem jeziku bo ob 11. uri z zborom Chi canta prega due volte.