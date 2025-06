Svet zaradi Trumpove politike na slabšem

Ali bo življenje Američanov boljše po zaslugi potez Donalda Trumpa, še ne moremo napovedati, čeprav številni ekonomskih kazalniki ne napovedujejo ravno najbolj rožnate prihodnosti za ZDA. Zaenkrat pa lahko napišemo, da bo svetovno prebivalstvo kratkoročno v povprečju živelo slabše od pričakovanega, za to pa naj bi šlo pomemben delež odgovornosti pripisati ravno ameriškemu predsedniku. Mednarodni konflikti, začenši z vojnama v Ukrajini in Gazi, pa ravno tako ne pomagajo.

Nižja rast v Italiji in Sloveniji

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je namreč včeraj objavila svojo najnovejšo napoved, po kateri bo rast globalnega gospodarstva letos in prihodnje leto 2,9-odstotna, kar je za 0,2 oz. 0,1 odstotne točke manj od prejšnje napovedi in precej nižja od rasti v lanskem letu, ko je svetovni BDP zrasel za 3,3 odstotka.

Kot glavna razloga so v organizaciji izpostavili globalne trgovinske napetosti in zaostrovanje ameriške carinske politike. Dejstvo, da bo nižja rast prizadela v bistvu vse, potrjujejo tudi podatki za Italijo in Slovenijo. Apeninski polotok naj bi letos zabeležil le 0,6-odstotno gospodarsko rast (prejšnje poročilo je napovedovalo +0,7 %), prihodnje leto pa 0,7-odstotno (pred tem so napovedovali +0,9%), kar je enak odstotek, ki so ga v Italiji zabeležili lani.

Še bolj drastično se je poslabšala napoved za Slovenijo: za letos so napoved rasti znižali z 2,6 odstotka na 1,6 odstotka, za prihodnje leto pa z 2,6 na 2,4 odstotka.