Svetoivanski Narodni dom naj bi sredi novembra prešel v roke Fundacije

Kot razlog, da še ni prišlo do prenosa, so se ob robu petkove seje paritetnega odbora omenjala ravno nekatera tehnična vprašanja, ki pa naj bi jih kmalu rešili. Po besedah Raceta je v tem času v teku priprava urbanističnih in katastrskih dokumentov, ki so potrebni, da se prenos lastništva dejansko izvede, kar naj bi vzelo približno poldrugi mesec časa. Ko bo potrebna dokumentacija nared, bo lahko direktor pristojne deželne službe za premoženje izdal odločbo o prenosu, saj v nasprotju s primerom Narodnega doma v Ul. Filzi ne bo prišlo do podpisa pogodbe, ampak se je dežela odločila za prenos na podlagi odločbe višjega uradnika. Tako namreč piše v besedilu letošnjega poletnega rebalansa proračuna, kjer je tudi določilo o prenosu.

