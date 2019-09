Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis« kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Svinjska mrežna pečenka

Zadnjič sem pisal o telečji pečenki kot o tradicionalni nedeljski pečenki, danes pa se bomo ukvarjali z drugo klasiko, svinjsko pečenko, odišavljeno s zelišči in začimbami.

Zanjo potrebujemo:

1 kg svinjine (stegna)

svinjsko mrežico (dobimo jo pri mesarju, če mu jo pravočasno naročimo)

limonino lupino

sol

poper

kumino

klinčke

6 strokov česna

2 lovorova lista

vejico peteršilja

olivno olje

Pečico segrejemo na 180 stopinj. Meso operemo s hladno vodo in ga temeljito obrišemo ter natremo z mešanico soli in popra in z mešanico mlete kumine in strtih klinčkov.

Na vsaki strani z ostrim nožem zarežemo tri zareze in vanje zataknemo olupljene česnove stroke. Meso vzamemo iz hladilnika vsaj eno uro prej, preden ga začnemo peči. Na desko položimo svinjsko mrežico in nanjo stresemo 2,3 koščke limonine lupine in lovorov list in vejico peteršilja. Nekateri k temu dodajo tudi skorjico cimeta. Na tako okrašeno svinjsko mrežico položimo meso in ga zavijemo v mrežico, nakar ga položimo v primerno velik pekač, v katerega smo nalili 2 žlici olja, ga pokrijemo z alufolijo in porinemo v ogreto pečico. Pečenko pečemo v pekaču, ki je le za malenkost večji od kosa mesa. Večji pekač uporabimo le, če bomo z mesom pekli tudi kakšne priloge, na primer krompir. Pustimo, da se peče približno eno uro. Po tem času pekač odkrijemo in pečemo še pol ure, medtem pa ga nekajkrat prelijemo s sokom, ki ga poberemo z dna pekača. Če ni dovolj soka, zalijemo z juho, ki pa je ne prelijemo neposredno preko mesa, temveč najprej v pekač in komaj potem na pečenko. Pečico lahko ugasnemo, meso spet pokrijemo z aluminijevo folijo in počakamo nekaj minut, da se sokovi v notranjosti lepo porazdelijo.

Pečenko razrežemo na rezine, ki jih shranimo na toplem, z dna pekača postrgamo, kar se je mogoče prijelo, zalijemo s kakšno žlico juhe, damo na ogenj in ko zavre dodamo malo jedilnega škroba, ki smo ga razpustili v vodi. Ob stalnem mešanju počakamo, da se omaka zgosti in z njo polijemo rezine mesa.

Zraven ponudimo dušene vrzote (ohrovt), zelje ali kakršnokoli drugo zelenjavi in krompir v kateri koli obliki V mesnicah, še zlasti v Sloveniji, je naprodaj za peko že pripravljena mrežna pečenka. Namesto juhe, katero polijemo pod meso, nekateri svetujejo, da v pekač dodamo srednje veliko neolupljeno bučko. Med pečenjem naj bi izločala točno toliko vlage, kolikor jo je potrebno za sočno pečenko.

Dober tek!

Ivan Fischer